FMI y Banco Mundial retoman relaciones con Venezuela tras suspensión desde 2019

Al obtener el respaldo de "la mayoría" de los sufragios de sus países integrantes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó el restablecimiento de sus vínculos oficiales con el Gobierno de Venezuela. En la actualidad, se encuentran bajo el mandato de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

A través de una declaración pública, la entidad financiera detalló la medida: "Guiándose por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI, y de conformidad con la práctica habitual, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció que el FMI mantiene ahora relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez".

El mismo documento oficial recalca que "Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946". Sin embargo, los nexos con la capital venezolana "se habían suspendido en marzo de 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del Gobierno". Esta última frase hace una referencia implícita a la profunda crisis institucional que estalló cuando la Asamblea Nacional de ese país validó a su líder de aquel entonces, Juan Guaidó, en el cargo de presidente interino.

Dicho quiebre se produjo escasos días después de que Nicolás Maduro volviera a asumir la Presidencia, un hecho que contó con un limitado aval de la comunidad internacional y que derivó en un escenario de inestabilidad política prolongada hasta el año 2023.

Una vez que se hizo pública la determinación, la administración estadounidense recibió palabras de gratitud por parte de Delcy Rodríguez, quien valoró el apoyo de Washington para lograr la "normalización de la representación" de Caracas ante el ente multilateral.

En ese contexto, la mandataria manifestó que "saludo y agradezco al presidente, Donald Trump, al secretario (de Estado), Marco Rubio, y a todos los equipos que han estado involucrados en este proceso de buscar la normalización de la representación de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional".

BANCO MUNDIAL

De manera paralela, el Grupo del Banco Mundial confirmó que también retomará sus lazos con el Ejecutivo venezolano. Cabe recordar que esta institución había congelado sus vínculos con el país sudamericano en el año 2019, mientras que el último préstamo otorgado a dicha nación data de 2005.

Mediante un boletín oficial, el organismo internacional comunicó su decisión: "A la luz de los resultados del proceso de consulta del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo del Banco Mundial anuncia que reanuda sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez".

La pertenencia de Venezuela al Grupo del Banco Mundial se remonta a 1946. Pese a ello, las interacciones con Caracas quedaron paralizadas en 2019 a raíz de las controversias en torno a la legitimidad del Gobierno local. En aquel momento, el territorio se vio inmerso en una severa crisis institucional desatada luego de que la Asamblea Nacional venezolana reconociera a su entonces líder, Juan Guaidó, como presidente interino y este declarara asumir el cargo.

PURANOTICIA