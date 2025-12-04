FMI insta a Argentina a aumentar sus reservas de divisas para acceder a los mercados internacionales

El Fondo Monetario Internacional exigió al Gobierno de Javier Milei que incremente sus reservas de divisas como paso previo a que Argentina vuelva a los mercados internacionales.

"En este momento, cumplir el objetivo de reservas de fin de año será un desafío", apuntó la portavoz del organismo internacional, Julie Kozack, en una rueda de prensa celebrada este jueves.

"No obstante", continuó, "sigue siendo esencial que las autoridades hagan un esfuerzo concertado en el período que viene para reconstruir las reservas internacionales".

Kozack también señaló que desde el FMI esperan que las autoridades "aprovechen la oportunidad" para aplicar un marco monetario y cambiario "coherente y sólido" que ayude a respaldar la acumulación de reservas.

La portavoz declinó a responder ante la pregunta de si el país debería solicitar una dispensa o indulto si no cumple finalmente con la cifra de reservas de divisas.

(Imagen: Presidencia de Argentina / Europa Press)

