Flávio Bolsonaro sale de Brasil junto a su familia y Trump abre la puerta a recibirlo

Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial de Brasil, abandonó su país junto a integrantes de su familia y se trasladó a Argentina antes de continuar viaje hacia Ecuador, en medio de un escenario marcado por investigaciones judiciales en su contra y declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó estar dispuesto a recibirlo en su país.

De acuerdo con información difundida por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Bolsonaro ingresó a territorio argentino a las 22:50 horas del martes por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Lo acompañaban Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

La autoridad migratoria indicó que el ingreso se realizó sin inconvenientes, luego de que los integrantes del grupo presentaran documentación válida para viajar. Aproximadamente 40 minutos después, a las 23:30 horas, abordaron un avión privado operado por Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo tenía como destino la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Sin embargo, el diputado brasileño Mauricio Marcon, integrante del Partido Liberal, sostuvo que el objetivo de Flávio Bolsonaro sería llegar a Estados Unidos para denunciar lo que calificó como un régimen impuesto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

TRUMP DISPUESTO A RECIBIRLO

Desde Estados Unidos, Donald Trump se refirió a la eventual llegada del político brasileño y aseguró que estaría de acuerdo con recibirlo. Consultado sobre esa posibilidad, el mandatario respondió: "Estaría de acuerdo, me parecería bien", y señaló que había escuchado que Bolsonaro se encontraba en Argentina.

Además, un portavoz del Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a sus familiares, lo que les permitiría ingresar al país norteamericano.

Trump también comentó el escenario político brasileño tras las elecciones que culminaron con la reelección de Lula da Silva. Aunque sostuvo que no había respaldado a ninguno de los candidatos y aseguró conocer tanto al actual mandatario como a la familia Bolsonaro, cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso electoral.

"El resultado final está bien, pero la forma en la que llegaron a ese resultado fue terrible", señaló el presidente estadounidense.

INVESTIGACIONES Y RESTRICCIONES

La salida de Bolsonaro se produjo después de que la Policía Federal brasileña anulara sus pasaportes, una vez vencido el plazo establecido por el juez Alexandre de Moraes para entregarlos, en el marco de una medida que también contemplaba la prohibición de abandonar el país.

Según los antecedentes difundidos, el excandidato es investigado por un presunto esquema de lavado de dinero a través de casas de apuestas. Además, tras perder la elección, dejará de contar con la inmunidad asociada a su cargo como senador.

A este escenario se suma una orden del juez del Tribunal Supremo Flávio Dino para investigar posibles aportes extranjeros irregulares a la campaña presidencial de Bolsonaro. La indagatoria apunta a eventuales vínculos con Rockbridge Network, una organización estadounidense relacionada con el vicepresidente de ese país, JD Vance, ante sospechas sobre posibles beneficios vinculados a recursos minerales.

La situación también se enmarca en los antecedentes judiciales de su familia. Su hermano Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos y es descrito como prófugo de la Justicia brasileña, mientras que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple arresto domiciliario tras ser condenado a más de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.

Por ahora, el destino consignado en el plan de vuelo de Flávio Bolsonaro y su familia es Guayaquil, aunque las declaraciones de autoridades estadounidenses abrieron la posibilidad de que posteriormente se trasladen a Estados Unidos.

PURANOTICIA