Flávio Bolsonaro afirma que se llevará "a la tumba" los secretos de su fuga de Brasil

El senador brasileño y ex candidato presidencial Flávio Bolsonaro aseguró que organizó y ejecutó por cuenta propia su salida de Brasil para evitar una eventual orden de detención. Desde su actual residencia en Miami, afirmó que no recibió ayuda de ningún gobierno y que mantendrá en secreto los detalles de su escape, luego de atravesar varios países sudamericanos antes de llegar a Estados Unidos.

"Fui yo solo. No hubo ayuda de absolutamente nadie, de ningún Gobierno", afirmó el dirigente conservador de 45 años en su primera entrevista con el diario The New York Times desde que abandonó Brasil la semana pasada.

"Cómo llegué hasta aquí me lo llevaré a la tumba", agregó, en respuesta a versiones publicadas por el mismo medio que apuntan a que su traslado en un avión privado habría sido facilitado por representantes de la Casa Blanca y autorizado directamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Bolsonaro salió de Brasil después de que las autoridades judiciales solicitaran la entrega de sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con el supuesto financiamiento extranjero de su campaña electoral.

El senador perderá su inmunidad parlamentaria a comienzos de 2027 y ha denunciado reiteradamente ser víctima de una persecución política por parte del Tribunal Supremo brasileño.

"Ya sé que el resultado final habría sido mi encarcelamiento", sostuvo, al explicar que consideraba inevitable una condena si permanecía en el país. Como antecedente, mencionó los 27 años de prisión impuestos a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por su participación en el intento de golpe de Estado de 2023.

El político también relató que tomó la decisión de abandonar Brasil de manera espontánea, junto a su esposa, durante la mañana posterior a su derrota electoral, luego de reunirse con su padre en Brasilia.

Su salida se suma a la de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien también se instaló en Estados Unidos después de ser condenado en Brasil por presionar a la administración de Donald Trump para que interviniera en los procesos judiciales contra su padre.

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