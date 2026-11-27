La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía durante el mandato del expresidente Santiago Peña, por varios delitos en el marco de la investigación por el escándalo financiero del Ueno Bank.

La exautoridad es sospechosa de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de dinero. La Fiscalía apuntó este viernes en un comunicado que, cuando ejercía el cargo, habría maniobrado para favorecer al Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank, a cambio de dinero.

El exministro paraguayo autorizó en julio de 2025 ingresar 250.000 millones de guaraníes (unos millones de dólares) del fondo público de pensiones en depósitos de Ueno Bank. En 2026, ya fuera del Gobierno, firmó un contrato de consultoría con el Grupo Vázquez por 600.000 dólares en dos años, que se podrían ampliar a 1,2 millones, además de un 1% de los beneficios netos anuales de una financiera del grupo.

La Fiscalía sospecha que ese contrato era una fachada para disfrazar el soborno que recibió por haber inyectado dinero público de las pensiones en el banco. Además, investigan si formaba parte de una red dentro del Gobierno y los organismos de control dedicada a favorecer financieramente a este grupo empresarial.

Peña, destituido por el Senado apenas estalló el caso a principios de mes, ha sido apuntado como líder de esta trama, por la que fue detenido, entre otros, también su hermano Francisco y varios cargos del Banco Central, y que provocó el colapso de la entidad, dejando a tres millones de personas sin su dinero.

(Imagen: Remitida / Handout por MEF Paraguay)

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