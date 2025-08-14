FBI devuelve a México un documento de 500 años de antigüedad firmado por Hernán Cortés

Un documento de 500 años de antigüedad, de "valor incalculable" y firmado por el explorador español Hernán Cortés , fue recuperado en Estados Unidos y devuelto a México luego de más de tres décadas desde su robo.

El Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés) informó que el miércoles entregó a las autoridades mexicanas "una página original del manuscrito" que fue firmada por Cortés el 20 de febrero de 1527.

Según la agente especial Jessica Dittmer, que lideró la búsqueda y recuperación junto al Departamento de Policía de Nueva York, el documento es una orden de pago en oro que hizo Cortés en preparación para una expedición .

"Realmente da una idea de la planificación y preparación para el territorio inexplorado de aquella época ", dijo Dittmer.

El manuscrito fue robado a finales de la década de 1980 o inicios de los 90 en Ciudad de México, donde era parte de una colección de documentos de Cortés resguardada por el Archivo General de la Nación (AGN). "El documento es sumamente importante e interesante. Forma parte del Hospital de Jesús, que es como se le conoce a toda una serie de manuscritos del fundador del hospital, Hernán Cortés", explicó este jueves asesor cultural de la presidencia de México, José Alfonso Suárez del Real.

El manuscrito firmado por Cortés fue robado en la década de los 80 o inicios de los 90.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO?

En el manuscrito en español del siglo XVI, Cortés le pide a uno de sus administradores, Nicolás de Palacios Rubios, realizar una diligencia.

"De los pesos de oro que son a vuestro cargo, dad a Melchor López y a Alonso Boedo 60 pesos de oro común, que se les dan por su socorro para ayudar de sus gastos de la armada que yo hago al descubrimiento de la especiería. Y tomad la carta de pago, con la cual y con esta, vos. serán tomados en cuenta", dice el documento, según Suárez del Real.

Cortés estaba organizando el viaje a las Islas Molucas (actual Indonesia), según el funcionario, que eran conocidas como "las islas de las especias" o "especiería".

El manuscrito estaba en un compendio de documentos autógrafos de Cortés que en la década de 1980 fue microfilmado bajo el resguardo del Archivo General de la Nación. Los expertos en aquel momento se dieron cuenta de que habían sido sustraídas algunas páginas.