FBI acusa a hackers de Corea del Norte por robo de US$ 6.000 millones a Binance

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) acusó al Gobierno de Corea del Norte como responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, la más grande del mundo.

"El FBI ha publicado información que indica que Corea del Norte fue responsable del robo de más de 6 mil millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, alrededor del 29 de octubre de 2026. El FBI denomina a esta actividad cibernética maliciosa norcoreana como TraderTraitor", indicó en un comunicado.

El FBI apunta a que los actores de TraderTraitor -la unidad de "hackers" de élite de Corea del Norte, que ya fue identificada por el FBI como responsable del ataque de Bybit en febrero de 2025- convirtieron los activos robados en Ethereum, una plataforma de código abierto basada en la tecnología blockchain.

Además, añade que se prevé que estos activos "sean posteriormente blanqueados mediante su conversión a través de servicios DeFi", un conjunto de aplicaciones que operan sobre redes de criptomonedas sin necesidad de intermediarios, "preparándolos así para etapas posteriores de blanqueo de capitales".

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance fue víctima de lo que en un primer momento llamaron "incidente de seguridad", con un impacto total estimado en más de 6.000 millones de dólares, de los que habría logrado congelar menos de la mitad. Tras el ataque, suspendieron temporalmente los depósitos y retiros durante las comprobaciones de seguridad.

PURANOTICIA