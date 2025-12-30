Fallece la española que ganó fama mundial por su fallida restauración del fresco del Ecce Homo

La feligresa española que ganó fama en todo el mundo por su fallida restauración de un valioso fresco de Jesucristo falleció a los 94 años .

Cecilia Giménez , una anciana de la localidad de Borja, en el noreste de España, se hizo famosa en todo el mundo hace 13 años tras restaurar la centenaria pintura del Ecce Homo en la iglesia de su pueblo.

La restauración de Giménez se hizo viral y recibió el apodo de "Ecce Mono" debido a que, tras los retoques que le dio, la cabeza de Cristo se parecía a la de un mono peludo.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, confirmó el fallecimiento de la mujer de 94 años en una publicación de Facebook, en la que la reconoció como una "gran amante de la pintura desde joven".

Así quedó la restauración de Cecilia Giménez, que atrajo la atención de medios de todo el mundo.

Destino turístico

El edil rindió homenaje a la "famosa restauración del Ecce Homo" que Giménez realizó en agosto de 2012 explicando que, "debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor de las intenciones, decidió repintar la obra".

El Ecce Homo ("He aquí el hombre" en latín), del pintor del siglo XIX Elías García Martínez, se conserva desde hace más de 100 años en el Santuario de la Misericordia de Borja, cerca de Zaragoza.

En 2012 Giménez, quien entonces tenía 81 años, declaró a la BBC que los miembros de la iglesia "siempre habían reparado todo aquí" y que tenía permiso del párroco para hacer la restauración.