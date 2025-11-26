Expresidente Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión en Perú tras ser hallado culpable del delito de cohecho

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho por haber recibido unos US$680.000 en coimas de de empresas constructoras cuando ejerció como gobernador de la región de Moquegua.

El fallo, emitido por la Corte Superior Nacional, también incluyó una inhabilitación de 9 años para ocupar cargos públicos.

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", dijo la juez Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Vizcarra, por su parte, usó su cuenta en X para dar su respuesta a la sentencia: "Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar".

"Me han vacado, me han inhabilitado, me han sacado de mi partido y ahora me meten a la cárcel, ¿tanto miedo tienen a Vizcarra?", escribió.