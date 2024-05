Expresidente Trump decide no declarar en juicio por pago a estrella porno y acusa al juez del caso de “corrupto”

El expresidente de Estados Unidos ha decidido finalmente no testificar en el juicio por el caso de soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, producto que su equipo legal le aconsejó no hacerlo para no exponerse a un intenso interrogatorio.