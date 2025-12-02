Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández salió de la cárcel tras ser indultado por Donald Trump

Asfura y Salvador Nasralla fueron los candidatos más votados este domingo y, hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha declarado "un empate técnico" entre ambos.

El expresidente había sido declarado culpable de importar cocaína y poseer "dispositivos destructivos" como ametralladoras , según el tribunal de Nueva York que lo juzgó.

Los fiscales alegaron que Hernández había dirigido Honduras como un "narcoestado" y aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos de la ley.

Hernández defendió su inocencia frente al tribunal y aseguró haber sido "acusado errónea e injustamente" .

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en el estado de Virginia Occidental, donde tiene programado cumplir condena hasta 2060.

Quién es Juan Orlando Hernández

Hernández fue presidente de Honduras de 2014 a 2022 y sirvió durante dos mandatos consecutivos en esta nación de más de 10 millones de habitantes.

Inicialmente se presentó como el candidato de la ley y el orden, y prometió abordar el problema de los delitos relacionados con las drogas en el país.

Sin embargo, los fiscales lo acusaron de asociarse con " algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos ".

Tres meses después de dejar el puesto, fue arrestado y extraditado a Nueva York para enfrentar cargos federales en Estados Unidos.

Antes de su condena, se le había considerado un importante aliado de Estados Unidos.

Honduras recibió más de US$50 millones en asistencia antidrogas y varios millones de dólares más en seguridad y ayuda militar del gobierno estadounidense, especialmente durante los periodos presidenciales de Hernández.

En 2019, el entonces presidente Donald Trump le dio las gracias a Hernández por "trabajar muy de cerca con Estados Unidos".

El entonces presidente hondureño, por su parte, agradeció a Trump y al pueblo estadounidense "el apoyo brindado en la firme lucha contra el narcotráfico".

Años después, los fiscales descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y había facilitado el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Afirmaron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela a través de Honduras hacia Estados Unidos.

Su hermano, un excongresista de Honduras, fue encarcelado por el mismo tribunal de Manhattan en 2021 por otros cargos relacionados con drogas.

El apoyo de Trump a Nasry Asfura

Las elecciones de este domingo en Honduras decidirán quién releva en la presidencia a la izquierdista Xiomara Castro, que gobierna el país desde 2022.

Nasry Asfura, empresario y exalcalde de Tegucigalpa, se presentó a los comicios como la principal opción de centroderecha con la promesa de aportar soluciones prácticas para reactivar la economía y el empleo.