El "meticuloso" plan que los autores del tiroteo en la playa australiana de Bondi desarrollaron durante meses

Alrededor de las 02:00 (15:00 GMT) del día del ataque, dos hombres fueron captados por las cámaras de seguridad saliendo de un alojamiento alquilado en el suburbio de Campsie, en Sídney, "llevando objetos largos y voluminosos envueltos en mantas" , que introdujeron en un vehículo.

Los documentos señalan que entre estos objetos se encontraban dos escopetas de un solo cañón , un rifle Beretta, cuatro artefactos explosivos improvisados ​​ y dos banderas del Estado Islámico .

La policía afirma que poco después de las 17:00 (08:00 GMT), los hombres fueron vistos saliendo del alojamiento. Otras grabaciones los muestran llegando a Bondi a las 18:50 (09:50 GMT), donde estacionaron y colocaron las banderas en el interior de las ventanillas delanteras y traseras .

Según los documentos, a continuación se les ve sacando las armas de fuego y los artefactos explosivos del vehículo , antes de caminar hacia una pasarela peatonal.

Sajid Akram murió a tiros durante un intercambio de disparos con agentes de la policía de Nueva Gales del Sur.

Naveed Akram resultó gravemente herido por disparos de la policía. Fue dado de alta del hospital el lunes y trasladado a prisión.

Entre las armas utilizadas por los atacantes había tres bombas caseras, afirma la policía.

Proteger a la comunidad judía

En la semana transcurrida desde el tiroteo, la comunidad judía ha acusado al primer ministro australiano, Anthony Albanese, de no tomarse lo suficientemente en serio las amenazas antisemitas.

El domingo, fue abucheado por parte de la multitud en un acto conmemorativo al que asistieron decenas de miles de personas.

Se disculpó con los australianos judíos y prometió "trabajar todos los días" para protegerlos. También propuso impulsar una nueva legislación contra el extremismo y el discurso de odio.

Pero Albanese podría enfrentarse a un problema aún mayor, ya que aumentan las preguntas sobre el manejo de la información de inteligencia sobre los presuntos atacantes y si se investigó a fondo.

Anteriormente se informó que Naveed Akram fue investigado por sus vínculos con una célula terrorista del Estado Islámico con sede en Sídney.

Albanese había declarado que las autoridades tuvieron conocimiento de él por primera vez en 2019, pero que se llegó a la conclusión de que "no había indicios de ninguna amenaza en curso ni de que pudiera cometer actos de violencia".

También se están planteando preguntas sobre por qué, a la luz de esta investigación previa, el padre y el hijo pudieron viajar a Filipinas el mes anterior al ataque, y cómo el padre pudo comprar armas. En una conferencia de prensa el lunes, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que no quería especular y que la investigación estaba en curso.

También aumenta la presión sobre Albanese para que convoque una Comisión Real, el máximo nivel de investigación pública en Australia, sobre el ataque terrorista de Bondi, con peticiones provenientes de la comunidad judía y de diputados.

El ataque también ha provocado llamados a endurecer las restricciones sobre la posesión de armas. El lunes, el estado de Nueva Gales del Sur convocó a su Parlamento para debatir una serie de nuevas leyes sobre armas y protestas, propuestas a raíz del tiroteo.

Algunos grupos de derechos civiles y defensores del derecho a portar armas han expresado su preocupación de que las leyes impongan restricciones indebidas a las armas de fuego y a las protestas.