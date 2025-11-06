Expresidenta interina Jeanine Áñez salió en libertad tras pasar casi cinco años presa en Bolivia

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez fue puesta en libertad este jueves, después de casi cinco años en prisión.

En una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, se explicó que en el proceso contra la exmandataria "se vulneraron garantías constitucionales", al haberla juzgado ante una instancia que no era la apropiada para manejar el caso.

Con esto, se abre la puerta para que Áñez sea nuevamente investigada en un "juicio de responsabilidades" que es el que se corresponde para mandatarios y otros miembros del Estado en Bolivia. El juicio anulado se celebró en la justicia ordinaria.

La expresidenta fue juzgada y enviada a la cárcel por los delitos de "incumplimiento de deberes" y "resoluciones contrarias a la Constitución" al asumir la presidencia interina de Bolivia en 2019, luego de que el ejército obligara a renunciar a Evo Morales.

Con la llegada del aliado de Morales -Luis Arce- al poder en 2020, la fiscalía boliviana comenzó un largo proceso penal contra Áñez y varios miembros de su gobierno, acusándolos de participar en un "golpe de Estado".

La exmandataria fue puesta bajo arresto preventivo en marzo de 2021 y en 2022, un juez la sentenció a 10 años de prisión.

Tras su liberación, Añez, de 58 años, fue recibida por familiares y simpatizantes al salir de una penitenciaría de mujeres en La Paz ondeando una bandera boliviana.