Expresidenta argentina Cristina Fernández permanece hospitalizada tras cirugía

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis y permanece internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, luego de ser trasladada desde su domicilio donde cumple arresto domiciliario desde hace seis meses.

Según informaron medios argentinos, la exmandataria comenzó a presentar fuertes dolores abdominales, por lo que fue evaluada inicialmente por un equipo médico en su residencia. Ante la persistencia de los síntomas, se autorizó su traslado al recinto asistencial para realizar exámenes más exhaustivos.

Tras confirmar el diagnóstico de apendicitis, Fernández fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia, la cual finalizó con éxito durante la tarde. Su abogado, Gregorio Dalbón, informó que el traslado contó con autorización judicial y señaló que cualquier novedad será comunicada a través de los partes médicos oficiales del centro de salud.

Cristina Fernández cumple arresto domiciliario tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco del caso Vialidad. La exmandataria ha negado los cargos y sostiene ser víctima de una persecución política y judicial, mientras su defensa ha justificado la medida cautelar por su edad y razones de seguridad, recordando además el intento de magnicidio que sufrió.

PURANOTICIA