Explosión de una granada en la ciudad francesa de Grenoble deja al menos a 12 personas heridas

Al menos doce personas resultaron heridas, seis de ellas se mantienen en estado crítico, tras la explosión de una granada lanzada contra un bar ubicado en la ciudad francesa de Grenoble, que se encuentra en la región de Ródano-Alpes (sureste).

Según fuentes policiales, la explosión se produjo luego de que "una persona lanzara una granada" al establecimiento.

El fiscal general, Christophe Barret, informó de que el atacante estaba en posesión de un fusil de asalto tipo kalashnikov que aparentemente no ha sido utilizado. Por su parte, el fiscal interino de Grenoble Fraçois Touret-de Coucy, agregó que no se ha descartado ninguna hipótesis sobre el móvil de este acto, pero no se contempla en este momento la posibilidad de que sea un atentado terrorista.

El alcalde de Grenoble, Éric Piolle, condenó "en los términos más enérgicos el acto criminal de violencia sin precedentes ocurrido en un local del distrito de la Villa Olímpica, causando más de diez heridos, varios de ellos graves".

"Agradezco a las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias por su rápida intervención. El hospital ha activado su plan de emergencias para atender a los heridos. Estamos siguiendo de cerca la situación. La ciudad brindará su apoyo como lo hace siempre", expresó.

(Imagen: AFP)

