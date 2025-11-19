Expertos de varios países alertan que los alimentos ultraprocesados son una amenaza para la salud mundial

Entre ellas se incluyen la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, la depresión y la muerte prematura por cualquier causa.

El autor de la revisión, el profesor Carlos Monteiro, de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), que creó el sistema de clasificación Nova para categorizar los alimentos, afirmó que el creciente consumo de alimentos ultraprocesados "está transformando las dietas en todo el mundo, desplazando a los alimentos y comidas frescos y mínimamente procesados ".

"Este cambio en la alimentación de las personas está impulsado por poderosas corporaciones globales que generan enormes beneficios al dar prioridad a los productos ultraprocesados, con el apoyo de una amplia campaña de publicidad y presión política para frenar las políticas de salud pública eficaces que promueven una alimentación saludable ", añadió.

El coautor de la investigación, Phillip Baker, de la Universidad de Sídney (Australia), afirmó que debía haber "una fuerte respuesta de salud pública a nivel mundial, como los esfuerzos coordinados para desafiar a la industria tabacalera".

SE REQUIERE MÁS INVESTIGACIÓN

La revisión reconoce la falta de ensayos clínicos que demuestren exactamente cómo los ultraprocesados dañan la salud, pero afirma que eso no debe retrasar las medidas para proteger a las personas de todo el mundo de los posibles daños para la salud.

Algunos científicos han comentado que es difícil separar los efectos de estos alimentos en la dieta de las personas de otros factores, como el estilo de vida, el comportamiento y la riqueza.

Los detractores del sistema de clasificación Nova afirman que se basa demasiado en el nivel de procesamiento de los alimentos y no en su valor nutricional.

Por ejemplo, el pan integral, los cereales para desayunar, los yogures desnatados, la leche de fórmula para bebés y los palitos de pescado se consideran ultraprocesados, pero tienen muchas propiedades beneficiosas.

El profesor Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada de la Open University, afirmó: "Un estudio como este puede encontrar una correlación, pero no puede determinar con certeza la causa y el efecto".

McConway afirmó que aún "queda margen para la duda y para que se aclare con más investigaciones".

"Me parece probable que al menos algunos alimentos ultraprocesados puedan aumentar el riesgo de algunas enfermedades crónicas. Pero esto ciertamente no establece que todos los ultraprocesados aumenten el riesgo de enfermedad".