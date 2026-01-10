Exministro boliviano es arrestado acusado de provocar perjuicio fiscal por US$2,5 millones

La Policía de Bolivia detuvo al exministro de Obras Públicas Edgar Montaño, quien ejerció el cargo durante el gobierno del presidente Luis Arce entre 2020 y 2025, por su presunta responsabilidad en delitos económicos que habrían generado un perjuicio fiscal millonario.

El arresto se concretó en la ciudad de Santa Cruz, desde donde el exsecretario de Estado fue trasladado al aeropuerto local para su posterior derivación a La Paz, sede del Gobierno. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en declaraciones a la televisión estatal boliviana.

Según la autoridad, Montaño fue detenido por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, los que habrían provocado un daño económico estimado en 2,49 millones de dólares al erario fiscal.

De acuerdo con la investigación, el exministro habría utilizado un tipo de cambio superior al oficial para efectuar pagos a la empresa a cargo de la construcción de una carretera, lo que derivó en un sobrecosto injustificado del proyecto vial.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Edgar Montaño y precisó que al menos otras nueve personas están siendo investigadas en el marco de esta causa. Será ahora la justicia boliviana la encargada de determinar las responsabilidades penales del exfuncionario y de los demás involucrados.

