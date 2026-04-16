Exjefe de Inteligencia en Brasil condenado por golpismo fue liberado por el ICE tras aparentes gestiones de Donald Trump

Luego de su detención en la ciudad de Orlando, Florida, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) habría dejado en libertad a Alexandre Ramagem, quien se desempeña como diputado y es exdirigente de la agencia de Inteligencia de Brasil (Abin).

La huida del parlamentario desde territorio brasileño se produjo luego de recibir una sentencia que lo condenó a 16 años de prisión. Dicho castigo penal fue dictado a raíz de su participación en la trama golpista de 2022, la cual estuvo encabezada por el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

A través de sus redes sociales, el hijo del mandatario brasileño, Eduardo Bolsonaro, fue el encargado de comunicar la supuesta excarcelación mediante una publicación en la que aseguró que "Ramagem es libre y está de vuelta en casa". Como respaldo a esta situación, la ficha de detención del exjefe de inteligencia ya fue borrada del sitio web oficial perteneciente al Departamento de Correcciones de Orange County, en Florida.

En paralelo, Eduardo Bolsonaro expresó su "más profundo agradecimiento" tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El motivo de esta gratitud, según indicó, fue la "sensibilidad y atención al abordar el caso" del exdirector de la Abin, a quien calificó como un "verdadero héroe nacional". Además, el político sudamericano afirmó que el prófugo "merece asilo en la tierra de la libertad, junto a su valiente esposa, incansable en la lucha por su libertad, y sus hermosas hijas".

Cabe recordar que la captura del prófugo de la justicia brasileña ocurrió en una vía pública de Orlando, donde fue interceptado por agentes del ICE. De acuerdo con lo reportado por diversos medios brasileños durante la jornada del arresto, la aprehensión no se concretó debido al reclamo judicial emitido desde su país natal, sino que estuvo motivada exclusivamente por su situación migratoria.

Frente a este escenario, el Gobierno de Brasil procedió a solicitar formalmente a Estados Unidos la extradición de Ramagem. El legislador había abandonado su nación de origen inmediatamente después de que el Tribunal Supremo Federal le impusiera la condena a 16 años de prisión por el delito de intento de golpe de Estado.

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