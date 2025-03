Eurodiputado francés pidió a Trump devolver la Estatua de la Libertad: Casa Blanca dijo que "gracias a EE.UU. ellos no hablan alemán"

La Casa Blanca rechazó una petición de un eurodiputado francés sobre la devolución de la Estatua de la Libertad, y afirmó que Francia estaría "hablando alemán" si no fuera por la ayuda de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

"Mi consejo a ese político francés anónimo y de bajo nivel sería recordarle que es solo gracias a Estados Unidos que los franceses no hablan alemán en este momento, así que deberían estar muy agradecidos a nuestro país", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

El eurodiputado socialdemócrata Raphael Glucksmann, crítico con la Administración de Donald Trump, dijo durante el fin de semana que tendría que "decirle a los estadounidenses que han optado por inclinarse por los tiranos, a los estadounidenses que despiden a investigadores por dar muestras de libertad científica" que devuelvan la estatua de la libertad. "Se la regalamos pero al parecer la desprecian", manifestó.

Tras las palabras de Leavitt, Glucksmann subrayó que los pueblos estadounidense y francés "están intimamente unidos por la historia, la sangre derramada y la pasión por la libertad", la cual queda "simbolizada por la estatua que Francia ofreció a Estados Unidos". "Simplemente no estaría aquí si cientos de miles de jóvenes estadounidenses no hubieran desembarcado en nuestras playas en Normandía. Nuestra gratitud a los héroes y sus sacrificios es eterna", manifestó.

No obstante, detalló que el país "de estos héroes luchó contra los tiranos, no los aduló". "Fue enemiga del fascismo, no amiga de (el presidente ruso, Vladimir) Putin. Ayudó a la resistencia y no atacó (al presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski", agregó.

"Esta América, fiel a las maravillosas palabras inscritas en la Estatua de la Libertad, su América, vale mucho más que la traición de Ucrania y Europa, la xenofobia o el oscurantismo. Todos en Europa amamos a esta nación a la que sabemos que tanto le debemos. Resurgirá. Ustedes resurgirán. Contamos con ustedes", indicó.

No obstante, sostuvo que "precisamente" porque le "aterra la traición de Trump" que en un mitin dijo que podrían "recuperar simbólicamente la Estatua de la Libertad si su gobierno desprecia todo lo que simboliza ante sus ojos, los nuestros y los del mundo". "Fue una llamada de atención. Nadie, por supuesto, vendrá a robar la Estatua de la Libertad. La estatua es suya. Pero lo que representa es de todos", aseveró.

