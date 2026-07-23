Estados Unidos y Arabia Saudita acuerdan polémica cooperación nuclear pacífica

Estados Unidos anunció un importante acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudita para el desarrollo de un programa de energía nuclear con fines pacíficos, el que podría abrir la puerta a que el reino pueda enriquecer uranio para su programa nuclear civil.

"Estos acuerdos reflejan el compromiso compartido de nuestras dos naciones para fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Arabia Saudita, generando prosperidad en nuestro país y seguridad para nuestros aliados en el extranjero", señaló el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un comunicado.

El acuerdo, firmado por Wright y el ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salmán, facilitará la participación de empresas estadounidenses en el programa nuclear de Arabia Saudita. Según Washington, esto beneficiará a la industria, a los trabajadores y a las cadenas de suministro de Estados Unidos, además de contribuir a cubrir las necesidades energéticas del país árabe.

El Departamento de Energía estadounidense indicó que el convenio, que aún debe ser revisado por el Congreso, establece el marco legal para una asociación multimillonaria de largo plazo, con objetivos económicos y estratégicos, entre ellos el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear.

Asimismo, permitirá ampliar las exportaciones de tecnología nuclear estadounidense, generar empleos en Estados Unidos, impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad energética y profundizar la alianza estratégica entre Washington y Riad.

Por su parte, el Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó que el acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral en el uso pacífico de la energía nuclear y facilitar el intercambio de conocimientos, experiencia y tecnologías, siempre bajo los más altos estándares internacionales de seguridad y no proliferación.

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