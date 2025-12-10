Estados Unidos planea revisar el historial de redes sociales de los viajeros extranjeros que visiten el país

La propuesta dice que se "exigirá a los solicitantes del ESTA que proporcionen sus redes sociales de los últimos 5 años", pero no da más detalles sobre qué información específica será requerida.

El ESTA vigente pide una cantidad relativamente limitada de información a los viajeros, así como un pago único de US$40. Es accesible para los ciudadanos de unos 40 países, entre ellos Chile, España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Japón, y les permite visitar Estados Unidos varias veces durante un periodo de dos años.