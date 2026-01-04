Estados Unidos normaliza el tráfico aéreo en el Caribe

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, informó la madrugadad de este domingo que finalizaron las restricciones de vuelos en el espacio aéreo del Caribe, medidas que habían sido implementadas al inicio de la incursión militar estadounidense en Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Duffy señaló que los vuelos pueden reanudarse con normalidad, indicando que las aerolíneas ya fueron notificadas y se encuentran actualizando rápidamente sus itinerarios, aunque recomendó a los pasajeros contactar directamente a sus compañías en caso de verse afectados.

Las restricciones aéreas fueron establecidas sobre el Caribe y Venezuela con el objetivo de garantizar la seguridad de los efectivos militares estadounidenses, en apoyo a operaciones del Departamento de Guerra, lo que generó una disrupción significativa del tráfico aéreo regional.

La medida provocó la cancelación de centenares de vuelos desde y hacia destinos como Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago, afectando a miles de pasajeros en pleno periodo de vacaciones navideñas, según reportó la agencia Bloomberg.

En Puerto Rico, al menos 360 vuelos fueron suspendidos, mientras que aerolíneas como American Airlines cancelaron más de 160 vuelos y retrasaron cerca de 500, y JetBlue Airways superó las 200 cancelaciones, aunque mantuvo operativas sus rutas hacia República Dominicana y Jamaica. Además, la congresista Stacey Plaskett informó la interrupción del servicio postal en las Islas Vírgenes como consecuencia de la crisis aérea.

PURANOTICIA