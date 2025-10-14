EE.UU. dio inicio a los aranceles mínimos del 10% a la madera y del 25% a muebles

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales de madera y del mobiliario fabricado en este material entraron en vigor este martes, 14 de octubre.

Los gravámenes, anunciados a fines de septiembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen un 10% sobre todas las importaciones de madera aserrada y blanda, además de un 25% sobre ciertos muebles de cocina y baño fabricados con este material.

La orden del jefe de la Casa Blanca contempla, además, un aumento de ambos aranceles, con un tipo del 30% para los productos de madera tapizados y del 50% para los armarios de cocina y los muebles de baño, todo a partir del 1 de enero de 2026.

Estos gravámenes "continuarán vigentes, excepto para los países con los que Estados Unidos alcance un acuerdo que aborde la amenaza de menoscabo a la seguridad nacional que representan las importaciones de productos de madera", señaló Trump al efectuar el anuncio.

También informó que estos aranceles "se suman a cualquier otro derecho, impuesto, tasa, exacción o cargo aplicable a dichos productos de madera importados".

