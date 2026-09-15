Estados Unidos confirma por primera vez que tiene armas de "control espacial" en órbita

Estados Unidos reconoció por primera vez que mantiene desplegadas en órbita capacidades militares de “control espacial”, las que, según Washington, están destinadas a permitir la defensa de sus fuerzas frente a eventuales acciones hostiles de países adversarios.

El anuncio fue realizado por el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, durante la conferencia Air, Space and Cyber Conference, donde sostuvo que estas capacidades forman parte de la estrategia de Washington para mantener su capacidad de operación en el espacio.

"Hoy seguimos garantizando que estamos preparados para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan", señaló Meink, quien agregó que "Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios".

El funcionario enfatizó que la decisión de hacer público este reconocimiento fue deliberada y que la elección de las palabras utilizadas para describir las capacidades militares fue cuidadosamente considerada.

"Es crucial que mantengamos nuestro dominio, no solo en el aire, sino en el espacio, así que tuvimos que dar pasos para garantizar que si somos amenazados, podemos hacer frente a la situación", sostuvo.

Sin embargo, Meink evitó entregar información específica sobre las armas, su funcionamiento o las operaciones en las que podrían haber sido utilizadas. Según explicó, reconocer su existencia puede contribuir a la disuasión, pero revelar mayores antecedentes tendría el efecto contrario.

"No vamos a hablar de los detalles de lo que estamos haciendo, ni de si hemos realizado pruebas o no, ni de nada por el estilo", recalcó.

El secretario de la Fuerza Aérea agregó que el espacio se ha convertido en un componente estratégico tanto para la seguridad militar como para la actividad económica de Estados Unidos.

"Simplemente diría que el entorno espacial es crucial para la seguridad militar y económica, y debemos asegurarnos de que Estados Unidos pueda operar libremente en él", afirmó.

CAPACIDADES OFENSIVAS Y DEFENSIVAS

Un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense confirmó posteriormente a la cadena ABC que las capacidades reconocidas por Meink no tendrían exclusivamente una función defensiva, sino que también podrían utilizarse para operaciones ofensivas.

"Estas capacidades pueden ser usadas para propósitos ofensivos y defensivos, según ordenen los comandantes de combate", señaló.

El funcionario vinculó además el desarrollo de estas tecnologías con las actividades espaciales de Rusia y China, países que Washington acusa de haber desarrollado y probado sistemas capaces de afectar las capacidades de otros Estados en órbita.

"Estados Unidos ha advertido sobre las pruebas y la puesta en servicio de armas rusas y chinas desde 2007. A raíz de sus acciones, ya no cabe duda de que el espacio es un ámbito de operaciones bélicas", destacó.

Desde la Fuerza Aérea estadounidense defendieron que transparentar parcialmente la existencia de estas capacidades también tendría un objetivo estratégico, al buscar reducir el riesgo de errores de cálculo entre las potencias.

"La comunicación abierta refuerza la disuasión, evita errores de cálculo por parte del adversario y normaliza las operaciones espaciales a la par de las de los demás componentes de las Fuerzas Armadas", apostilló el portavoz.

El reconocimiento de Washington se produce en medio de crecientes preocupaciones internacionales por la militarización del espacio y la posibilidad de que las principales potencias desarrollen nuevas capacidades destinadas a interferir, inutilizar o atacar sistemas espaciales de potenciales adversarios, aumentando el riesgo de una nueva carrera armamentística fuera de la Tierra.

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