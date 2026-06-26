Trump acusa a Irán de "violación estúpida" del alto el fuego tras denunciar ataques a buques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a las autoridades de Irán de lanzar un ataque con drones contra buques en aguas del estrecho de Ormuz, lo que calificó de "violación estúpida" del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada.

"La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra buques que atravesaban el estrecho de Ormuz. Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un buque de carga de gran tamaño y muy costoso. Se produjeron daños, pero el buque pudo continuar su travesía", relató en sus redes sociales, tras lo cual aseguró que las fuerzas estadounidenses derribaron "otros tres drones".

"Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego", agregó.

IRÁN DENUNCIA INJERENCIA

En tanto, las autoridades de Irán denunciaron este viernes que la declaración conjunta del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto a los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) crítica con Teherán resulta una "injerencia" en los asuntos internos del país y reincide en las actitudes "hostiles e intervencionistas" en la región.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní criticó que la declaración conjunta "constituye una injerencia en los asuntos internos" y señala que los comentarios "son irresponsables y provocadores" por lo que "advierte sobre la continuación de conductas hostiles e intervencionistas en la región".

Teherán aseguró que el compromiso de Washington con la seguridad de la región "no es más que una retórica vacía y una tergiversación de la realidad".

"Hoy es más evidente que nunca que la presencia militar estadounidense en los países de la región no es sino una carga para sus pueblos y un factor de inseguridad y división regional", indicó y aseguró que el uso de bases e instalaciones militares en el Golfo "demostró claramente que Washington no concede valor alguno a la seguridad de los países de la región ni a las relaciones entre ellos".

De esta forma, pidió a los países vecinos que "reconsideren sus posiciones". "La República Islámica de Irán reitera la obligación clara de los Estados miembro del CCG, conforme al Derecho Internacional y al principio de buena vecindad, de impedir que terceros utilicen su territorio e instalaciones para planificar, organizar, apoyar o ejecutar actos ilícitos, incluida una agresión militar contra Irán", aseguraron.

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