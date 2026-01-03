Estados Unidos asegura custodia de Maduro y anticipa juicio por cargos criminales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra bajo arresto y será sometido a juicio en Estados Unidos, según confirmaron este sábado autoridades estadounidenses tras la operación militar ejecutada durante la madrugada en territorio venezolano, que incluyó ataques aéreos en zonas civiles y militares.

La información fue entregada por el senador republicano Mike Lee, quien afirmó haber sido informado directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, respecto a que Maduro fue capturado por personal estadounidense y trasladado fuera del país, junto a su esposa, la primera dama Cilia Flores, tal como había anunciado previamente el presidente Donald Trump.

De acuerdo con Lee, los ataques aéreos realizados por EE.UU. tuvieron como objetivo proteger y defender a las fuerzas encargadas de ejecutar la orden de arresto, aunque los cargos criminales que enfrentará Maduro aún no han sido especificados por las autoridades norteamericanas. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del matrimonio.

La detención del mandatario venezolano marca un punto de quiebre en la ya deteriorada relación bilateral, en un contexto de tensión acumulada durante meses, que incluyó el despliegue de buques de guerra estadounidenses, la incautación de petroleros venezolanos y reiteradas amenazas de acción militar bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Mientras sectores de la oposición demócrata en EE.UU. cuestionan la legalidad constitucional de la operación, el senador Lee defendió la acción señalando que se ampara en la autoridad inherente del presidente para proteger al personal estadounidense. En paralelo, el subsecretario de Estado Christopher Landau celebró el arresto afirmando que “el tirano se ha ido”, calificando el hecho como “un nuevo amanecer para Venezuela”, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación las consecuencias del operativo.

