"Está enterrado bajo tierra": Estados Unidos exige a Irán entregar su material nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dejó en claro que el avance de las actuales conversaciones de paz depende exclusivamente de Teherán. "La pelota está en el tejado de Irán", sostuvo la autoridad norteamericana, quien además subrayó la condición innegociable de que "el material nuclear salga del país".

El fracaso temporal de los diálogos en la capital paquistaní se debió, según explicó el alto funcionario, a la falta de resolutividad de la delegación asiática. Los representantes de Washington abandonaron Islamabad sin firmar un pacto debido a que los emisarios rivales "no lograron llegar a un acuerdo y tuvieron que regresar a Teherán, ya sea con el líder supremo (Mojtaba Jamenei) o con otra persona para obtener la aprobación" respecto a las condiciones exigidas por la Casa Blanca.

En esa misma línea, el segundo al mando de la administración estadounidense enfatizó que, si bien la comitiva de su país mostró una postura "clara" para escuchar a su contraparte, la premisa fundamental sigue siendo que "el material nuclear salga del país". Sobre este punto, Vance fue enfático al señalar: "Nos gustaría tomar posesión de él". Acto seguido, detalló que actualmente "ese material está enterrado bajo tierra", como consecuencia directa de los ataques conjuntos perpetrados por las fuerzas de Israel y Estados Unidos.

La visión estratégica de Washington apunta a una solución definitiva. "Si lo pensamos a largo plazo, el presidente (Donald Trump) no quiere que el próximo presidente, ni el siguiente, se preocupen por este programa, así que queremos sacar ese material del país por completo para que Estados Unidos tenga el control. Esa es la prioridad número uno", argumentó el vicepresidente. Además, valoró la existencia de "algunos progresos" en una segunda meta crucial, la cual consiste en "asegurar que (Irán) no tenga la capacidad de obtener uranio enriquecido, que es como estuvieron tan cerca de desarrollar armas nucleares antes".

ESTRECHO DE ORMUZ

Otro de los focos de conflicto abordados por Vance fue la exigencia de habilitar "por completo" el tránsito en el estrecho de Ormuz. En este ámbito, el líder norteamericano apuntó contra los negociadores iraníes por "intentar cambiar las reglas del juego durante la negociación". Esta acusación contrasta con la versión de Teherán, que culpa a la delegación de Estados Unidos de haber modificado las peticiones originales.

Frente a esta controversia marítima, el vicepresidente relató la postura de su país: "Dejamos muy claro que eso es inaceptable. Llegamos a las negociaciones diciendo que Estados Unidos había ofrecido un alto el fuego. Dejamos de bombardear el país. Lo que esperamos que los iraníes cedan es la reapertura del estrecho de Ormuz".

Siguiendo con este tema, la autoridad advirtió que el curso de las conversaciones "cambiarán radicalmente" en caso de que el régimen iraní no permita el libre paso en la zona. Paradójicamente, en la actualidad son las propias tropas estadounidenses las que sostienen un cierre perimetral en esta ruta estratégica. Lejos de ocultarlo, Vance destacó esta medida de fuerza como "una presión económica adicional" que se suma a la supuesta "ventaja militar" de su nación.

Las declaraciones emitidas desde Washington difieren profundamente de la perspectiva del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. Una vez concluidas las reuniones en Islamabad, el canciller aseguró que su equipo "participó de buena fe" con el objetivo de detener el conflicto bélico.

A través de su cuenta en la red social X, el diplomático iraní lanzó duros dardos contra la representación norteamericana: "Pero cuando estábamos a un paso del 'Memorando de Entendimiento de Islamabad', nos topamos con maximalismo, cambios de reglas y bloqueo". Finalmente, Araqchi cerró su mensaje con una dura reflexión sobre el actuar de sus adversarios, lamentando que no hay "ninguna lección aprendida" y alertando que "la enemistad engendra enemistad".

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