"El escenario se mexicanizó": Cómo se transformó la violencia en Colombia y por qué sigue definiendo las elecciones

Colombia se resiste a pasar la página de la violencia.

CANDIDATOS MARCADOS POR EL CONFLICTO

Tal vez la mejor prueba de ello sean el perfil y el discurso con que se presentan los candidatos con opciones de ganar o pasar a la segunda vuelta, que sería el 21 de junio.

Todos, de hecho, han denunciado haber sido amenazados durante la campaña.

Y la Defensoría del Pueblo emitió alertas sobre el proselitismo armado por parte de grupos ilegales que buscan condicionar el voto de comunidades y limitar la libertad de los votantes.

Ninguno de los candidatos, según los expertos consultados, parece tener una receta convincente para resolver la violencia.

Iván Cepeda, el aspirante del oficialismo, es un veterano congresista que ha hecho carrera como representante de las víctimas y en busca de soluciones pacíficas a la violencia. Es uno de los autores de la Paz Total. El asesinato de su padre, un dirigente comunista, en 1994 marcó su carrera.

Y es, simbólicamente, la antítesis de Álvaro Uribe, el expresidente que arrinconó a las guerrillas con mano dura entre 2002 y 2010.

Si para unos una presidencia de Cepeda sería una reivindicación histórica a las víctimas, para otros sería la consolidación de un régimen comunista que daría concesiones a los criminales.

Luego está Paloma Valencia, miembro de una familia poderosa, heredera de una clase política que para muchos es responsable de la persecución política a la izquierda. Y es la candidata de Uribe, su "padre político".

Si unos la ven como una opción para volver al orden tras el "caos" de Petro, para otros un gobierno suyo reeditaría, por ejemplo, los "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales a civiles que se reportaban como guerrilleros.

Hay un tercer y novedoso candidato con opciones de ganar: Abelardo de la Espriella, un abogado que representó criminales y políticos polémicos y que apela a la población, sobre todo mayor y masculina, escéptica de las instituciones e interesada en las soluciones efectistas.

Si unos lo ven como una solución de raíz con su política de "mano dura", otros creen que sería el fin del Estado de derecho.

Entonces, los colombianos van a las urnas con una multiplicidad de opciones. Todas representan una manera diferente de ver el problema de inseguridad y violencia, que es lo mismo que una forma de ver el país.

El hecho de que las opciones de centro, como las candidaturas de Sergio Fajardo y Claudia López, tengan poca chance de ganar evidencia que los colombianos no están interesados en visiones más moderadas.