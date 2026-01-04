Esposa de asesor de Trump provoca reacción danesa por mensaje sobre Groenlandia

La esposa del asesor ultranacionalista de la Casa Blanca Stephen Miller, Katie Miller, provocó un roce diplomático entre Estados Unidos y Dinamarca tras publicar en la red social X un mapa de Groenlandia bajo la bandera estadounidense, acompañado del mensaje “Pronto”, en alusión al interés del presidente Donald Trump por el estratégico territorio autónomo.

Aunque actualmente mantiene un perfil más bajo, Katie Miller tuvo un rol relevante durante el primer mandato de Trump, cuando se desempeñó como directora de comunicaciones de la Vicepresidencia y posteriormente como portavoz del extinto Departamento de Eficiencia Gubernamental, iniciativa impulsada por el magnate Elon Musk.

La publicación se produjo pocos días después de la operación militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, y ha sido interpretada por analistas como parte de una estrategia comunicacional agresiva, coherente con el endurecimiento reciente de la política exterior de Washington. En el caso de Groenlandia, Trump ha reiterado su interés y recientemente designó a un enviado especial para la isla, que pertenece al Reino de Dinamarca.

La reacción danesa no tardó en llegar. El embajador de Dinamarca en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, respondió con un mensaje diplomático en el que recordó que ambos países son aliados cercanos y que la seguridad de Estados Unidos también es la seguridad de Groenlandia y Dinamarca, subrayando la necesidad de cooperación mutua.

El diplomático añadió que Groenlandia ya forma parte de la OTAN y que el Reino de Dinamarca ha reforzado significativamente su presencia y esfuerzos de seguridad en el Ártico, antes de concluir que espera de Estados Unidos “pleno respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, cerrando así un nuevo capítulo de tensión simbólica entre aliados históricos.

