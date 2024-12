"Espero que Al Assad pague un precio": La madre del niño cuyo brutal asesinato marcó el inicio de la guerra civil en Siria

Esta zona fue un bastión clave de la oposición durante el régimen de Asad: las duras batallas se reflejan en las escuelas y las casas, y las aldeas están corroídas por los disparos de los tanques y las ametralladoras.

La oposición en esta parte meridional de Siria no pertenece a la alianza liderada por el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que avanzó desde el norte y tomó la capital la semana pasada, pero ambas convergieron en la capital el domingo.

De la poesía a la guerra

"No te puedes imaginar lo felices que estamos", me dijo en la cercana ciudad de Busra. "Hemos estado llorando durante días. No te puedes imaginar lo que sentimos. Todos aquí en Siria perdieron a familiares. Todos estaban sufriendo".