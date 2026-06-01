Esperanza en el Congo: cuatro enfermeros vencen al ébola con tratamiento sintomático pese a no tener vacuna

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) informaron la recuperación de otros cuatro pacientes afectados por el actual brote de ébola, elevando a cinco el número total de personas que han superado la enfermedad en medio de una emergencia sanitaria que ya deja cerca de mil casos y más de 200 fallecidos sospechosos.

Los pacientes permanecían internados en el Centro Médico Evangélico de Bunia, en la provincia de Ituri. Se trata de cuatro enfermeros que trabajaban en la primera línea de atención cuando se detectó el brote hace más de dos semanas, situación que posteriormente llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una emergencia sanitaria internacional.

El director del recinto asistencial, Calvin Ambitapio, explicó que los pacientes recibieron tratamiento para síntomas asociados a la malaria, además de antibióticos, debido a que la cepa responsable de la actual emergencia, la variante Bundibugyo, no dispone de una vacuna ni de un tratamiento aprobado.

"Estamos muy contentos de ver que una enfermedad que no tiene tratamiento adecuado ni vacuna por el momento puede ser vencida por un tratamiento sintomático", ha sostenido Ambitapio, quien ha expresado su esperanza en que siga aumentando el número de recuperados, según ha informado la emisora congoleña Radio Okapi.

El virus del ébola presenta una tasa media de letalidad cercana al 50%. Sus síntomas iniciales suelen manifestarse de forma repentina e incluyen fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta. Posteriormente pueden aparecer vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y señales de deterioro de las funciones renal y hepática.

República Democrática del Congo es considerada el país con mayor experiencia en el mundo en el manejo de esta enfermedad. En diciembre de 2025 declaró el fin de su último brote, registrado en la región de Kasai, y desde la identificación del virus en 1976 ha enfrentado más de una docena de emergencias sanitarias vinculadas al ébola.

La enfermedad fue identificada por primera vez durante un doble brote ocurrido en 1976, uno de cuyos epicentros se situó en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, que dio nombre al virus.

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