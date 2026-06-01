Tragedia en Indonesia: bomba de la Segunda Guerra Mundial explota en zona residencial y deja al menos cinco muertos

Al menos cinco personas murieron y otras 19 resultaron heridas tras la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en una zona residencial del distrito de Biak, ubicado en la provincia de Papúa, Indonesia, según informaron las autoridades locales.

La detonación se produjo en la localidad de Yenures y fue captada por varias cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del puerto de Biak. Las imágenes muestran importantes daños materiales, con al menos seis viviendas gravemente afectadas por la explosión, de acuerdo con información difundida por la cadena Kompas TV.

Las fuerzas de seguridad indicaron que las cinco víctimas fueron trasladadas inicialmente al Hospital Regional de Biak, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Además, las autoridades señalaron que otras tres personas permanecen desaparecidas.

Fuentes médicas cifraron en 19 los heridos y en 55 las personas desplazadas a raíz del incidente, entre ellas tres bebés. No obstante, las investigaciones aún no han comenzado formalmente, ya que se está a la espera de la intervención de equipos especializados en la retirada de explosivos, cuya labor busca reducir los riesgos existentes en la zona antes de iniciar las pericias.

Por su parte, la Policía indicó que los antecedentes preliminares apuntan a que la bomba explotó durante la tarde del domingo.

La isla de Biak tuvo una relevancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial, al servir como base aérea para las tropas japonesas durante el conflicto.

PURANOTICIA