Escándalo en el Reino Unido: exembajador Peter Mandelson se niega a entregar su teléfono por nexos con el caso Epstein

El exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, vinculado al caso Epstein, se negó a entregar al Gobierno de Keir Starmer los mensajes almacenados en su teléfono móvil, en el marco del proceso destinado a hacer públicos los documentos relacionados con su controvertido nombramiento diplomático.

Según consta en una nota difundida este lunes tras la publicación de un segundo lote de documentos oficiales, el Ejecutivo solicitó el pasado 31 de marzo, a través de los abogados de Mandelson, acceso a "cualquier información almacenada en su teléfono personal". Sin embargo, el exembajador rechazó la petición.

La solicitud forma parte de un mecanismo parlamentario impulsado en febrero por la oposición para exigir al Gobierno de Starmer la divulgación de todos los antecedentes vinculados a la designación de Mandelson, incluidas las comunicaciones sostenidas mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Entre los documentos dados a conocer este lunes también figura una nota manuscrita enviada por Mandelson al entonces ministro de Exteriores, David Lammy, fechada el 18 de noviembre de 2024, en la que buscaba respaldar su candidatura al cargo diplomático.

"Si tuviera la intención de nombrarme, me aseguraré de que nunca se arrepientan", afirmó Mandelson en la misiva, apuntando a que serían necesarias "habilidades sobrehumanas, mucha suerte y un enorme esfuerzo de equipo" para defender los intereses británicos durante el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, y asegurando que había "mucho en juego", incluyendo la relación con la Unión Europea o con China.

La controversia en torno a su nombramiento se arrastra desde marzo, cuando el Gobierno británico publicó una primera tanda de documentos que reveló advertencias realizadas por funcionarios sobre el posible impacto reputacional que tendría la contratación del exministro laborista debido a sus vínculos con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Mandelson, quien fue ministro para Irlanda del Norte y también ocupó la cartera de Finanzas durante el Gobierno de Tony Blair, fue destituido de su cargo como embajador en septiembre de 2025 después de que salieran a la luz diversos correos electrónicos que lo relacionaban con Epstein. Posteriormente, a comienzos de febrero, abandonó el Partido Laborista.

El caso tomó un nuevo impulso el pasado 30 de enero, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió más de tres millones de archivos vinculados a la investigación sobre Epstein. Entre la documentación aparecen tres pagos por un total de 75.000 dólares realizados a Mandelson entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del magnate en JP Morgan.

Además, el excomisario europeo de Comercio está siendo investigado por la presunta revelación de información sensible a Epstein relacionada con el rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona preparaba en 2010, cuando formaba parte del Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown.

Los documentos difundidos también incluyen mensajes de carácter íntimo intercambiados entre Mandelson y Epstein, así como una fotografía del exministro británico en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro aparece oculto o difuminado.

Asimismo, los archivos revelan que Mandelson se alojó en la residencia de Epstein en Manhattan durante 2009, periodo en el que el financiero cumplía una condena de arresto domiciliario por delitos relacionados con la prostitución de menores.

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