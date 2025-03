«Esperanza»: Cinco revelaciones que hizo el Papa Francisco en su reciente autobiografía

El futuro Papa se tomó aquel comentario como una broma.

Bergoglio llegó a Santa Marta con una maleta en la que llevaba dos túnicas y poco más. El resto de sus cosas las dejó en Buenos Aires, ciudad a la que no regresó después de ser electo Papa.

–¿De qué discurso me hablas? –preguntó Bergoglio.

"¿Es otra broma?", se preguntó a sí mismo Bergoglio, quien no entendía qué era lo que estaba pasando.

En la cuarta votación, el argentino consiguió 69 votos. Pero no alcanzó.

"Ignoro cuántos votos hubo exactamente al final, ya no escuchaba, el ruido se sobrepone a la voz del escrutador ", narra Francisco.

Doce años después reconoce: "Me sentí en paz, tranquilo" .

"Yo he llegado hasta aquí, he tomado estas medidas, he apartado a estas personas. Ahora te toca a ti", agregó Benedicto según Francisco.