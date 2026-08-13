España realiza positivo balance tras histórico eclipse solar y destaca seguridad con que el fenómeno fue seguido por la ciudadanía

El Ministerio de Ciencia de España realizó un balance "muy positivo" del eclipse solar y felicitó a la ciudadanía por haber seguido el fenómeno astronómico "con responsabilidad", especialmente por respetar las recomendaciones de seguridad.

"Balance muy positivo de la jornada histórica vivida ayer, con motivo del primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912", señaló el organismo encabezado por la ministra Diana Morant. Desde la cartera destacaron que el acontecimiento volvió a situar a España en el centro de la astronomía mundial y demostró, una vez más, la importancia de la ciencia y la divulgación científica.

Para el Ministerio, el eclipse representó "una gran oportunidad" para acercar la ciencia a la ciudadanía, despertar vocaciones y relevar el valor del conocimiento científico. En esa línea, recordaron que Morant había planteado previamente el fenómeno como una instancia única para que millones de personas pudieran disfrutarlo con información rigurosa y comprobada.

Uno de los principales hitos de la jornada fue el evento «Eclipsados y eclipsadas por la ciencia», organizado por Ciencia en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. La actividad se convirtió en uno de los puntos centrales del seguimiento institucional del eclipse, reuniendo a científicos, divulgadores, medios de comunicación y representantes del sector espacial, además de ofrecer condiciones óptimas para observar y explicar el fenómeno.

El recinto también se transformó en un punto de referencia para medios nacionales e internacionales. Para facilitar la cobertura, se pusieron a disposición de los medios dos señales institucionales del eclipse, obtenidas mediante técnicas de observación complementarias, con el objetivo de apoyar la retransmisión y difusión del acontecimiento a nivel mundial.

Según destacó el Ministerio, la jornada permitió "poner la ciencia al alcance de todos", con la participación de algunos de los principales científicos y científicas de España e instituciones como el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro de Astrobiología y la Agencia Espacial Española.

La actividad también contó con la participación de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García, lo que reforzó el vínculo entre la ciencia, el espacio y la ciudadanía.

Morant manifestó su "enorme satisfacción" por la experiencia y reconoció que el fenómeno «superó sus expectativas», describiendo el universo como algo tan imponente que «nos deja fascinados".

Desde el Ministerio de Ciencia destacaron, además, que este acontecimiento es solo el comienzo, ya que España será escenario de una secuencia excepcional de tres eclipses entre 2026 y 2028. Tras el fenómeno observado ayer, aún quedan dos grandes eventos astronómicos: el eclipse total del 2 de agosto de 2027 y el eclipse anular del 26 de enero de 2028.

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