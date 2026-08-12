Donald Trump anuncia la salida de Karoline Leavitt como portavoz de la Casa Blanca a fines de mes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la salida de su gabinete de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien pasará a formar parte de sus asesores externos.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus preciosos hijos pequeños y su familia, ¡una decisión que comprendo y respeto plenamente!", indicó en sus redes sociales.

El mandatario precisó que Leavitt abandona el cargo, pero pasa a desempeñarse como "una de (sus) principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano" de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

Trump destacó el liderazgo "auténtico" de su ya exportavoz dentro de la Casa Blanca, así como su trabajo "fenomenal por la justicia y la libertad" y, en particular su "histórica campaña de reelección de 2024".

Leavitt, por su parte, agradeció a Trump por elegirla para un cargo del que aseguró ha sido un "honor y la aventura de toda una vida".

Ya en su cuenta personal de redes sociales, confirmó el motivo de su salida, una decisión que calificó de "agridulce", al asegurar que "después del nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor mamá que mis dos pequeños hijos merecen mientras dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que requiere la Portavocía de la Casa Blanca".

Asimismo, informó de que accedió, a petición de Trump, a ejercer como "su principal asesor desde fuera", al tiempo que ha asegurado que continuará su defensa "firme" del movimiento MAGA y del Partido Republicano.

"Nuestro país enfrenta una amenaza existencial de un Partido Demócrata cada vez más extremista que busca destruir todo lo grande de América, y creo que es incumbencia de todos nosotros que nos preocupamos por este país luchar contra esa amenaza. Mi lucha está entrando en una nueva fase, pero está lejos de terminar", manifestó.

(Imagen: Julia Demaree Nikhinson / AP file)

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