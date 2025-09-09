España prohíbe el ingreso de ministros ultraderechistas de Israel por acusaciones de "genocidio" en Gaza

Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir fueron incluidos en la lista de sancionados por el Gobierno español como parte de un paquete de medidas contra el "genocidio" en Gaza.
El Gobierno español ha aprobado la prohibición de entrada a España de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir en el marco del paquete de medidas adoptadas para frenar el "genocidio" en Gaza.
Así lo ha anunciado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a las nueve medidas anunciadas la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que fueron tildadas de antisemitas por Israel.
Según ha precisado Albares, Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Smotrich, titular de Hacienda, serán incluido en el listado de personas sancionadas, en el que ya están algunos colonos israelíes, y "no podrán acceder a territorio español", además de ser incluidos en el sistema de información Schengen.
El Gobierno responde así a la decisión del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de vetar la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez, que incluyen el embargo de armas, y viene a sumarse a la decisión de llamar a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomon.
PURANOTICIA