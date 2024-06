"Es la pareja ideal": La tendencia entre las mujeres chinas a elegir como pareja un programa de Inteligencia Artificial

Dan es el "interés romántico" virtual de Lisa que ha sido generado por ChatGPT, un concepto que está ganando popularidad entre las mujeres chinas que, cansadas de la realidad de buscar una pareja en la vida real mediante citas, se están pasando a tener novios virtuales generados por la inteligencia artificial (IA).

Dan -que son las iniciales de "Haz cualquier cosa ya" en inglés (Do Anything Now)- es una versión "desbloqueada" y no oficial de ChatGPT.