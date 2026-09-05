Enviados de Trump llegan este sábado a Moscú para negociar el fin de la guerra

Los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este sábado a Moscú en un vuelo especial militar estadounidense, para mantener contactos con el Kremlin y presentar, previsiblemente, una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania.

Witkoff y Kushner fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Vnúkovo por el representante especial del presidente ruso, Vladimir Putin para Inversiones y Cooperación Económica con Países Extranjeros y director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Kiril Dimitriev, según recoge la agencia de noticias oficial rusa TASS.

El avión aterrizó a las 12.52 horas de Moscú (05.52 horas en Chile) en el avión identificado como SAM934 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses procedente de Miami y tras hacer escala en Helsinki, según la información del portal de seguimiento de vuelos FlightRadar.

El presidente Putin destacó en declaraciones a la prensa que Witkoff y Kushner "siempre son bienvenidos" como invitados en Rusia y que Moscú "está feliz de trabajar con ellos". El viernes, el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, aseguró que informarían de cualquier contacto con los representantes estadounidenses en cuanto tuviera lugar.

Trump, por su parte, había adelantado que Kushner y Witkoff trasladarían a Moscú una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania.

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