"Enterrará la idea de un Estado palestino": Israel anuncia plan para expandir los asentamientos de colonos judíos

Los asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional, aunque Israel lo niega.

Es uno de los temas más polémicos entre Israel y los palestinos. Unos 700.000 colonos viven en unos 160 asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental , según el grupo israelí antiasentamientos Paz Ahora.

Se trata de una tierra que los palestinos necesitan en su búsqueda para un futuro Estado independiente.

"Tras décadas de presiones y congelaciones internacionales, rompemos las convenciones y conectamos Maale Adumim con Jerusalén ", señaló Smotrich.

"Esto es sionismo al más alto nivel : construir, asentar y reforzar nuestra soberanía en la Tierra de Israel ".

Su pronunciamiento se produce tras las declaraciones realizadas en los últimos días por un número creciente de países sobre su intención de reconocer un Estado palestino en los próximos meses, lo cual Israel ha criticado duramente.

Smotrich anunciará el plan en una conferencia de prensa junto con el presidente del Consejo de Yesha de la organización de colonos, Israel Ganz, y el alcalde de Ma'ale Adumim, Guy Yifrach, informó el canal de noticias i24 News.

"El gobierno de Netanyahu aprovecha cada minuto para profundizar la anexión de Cisjordania e impedir la posibilidad de una solución de dos Estados", declaró la organización Paz Ahora.

"Hoy todo el mundo tiene claro que la única solución al conflicto, y la única forma de derrotar a Hamás, pasa por la creación de un Estado palestino junto a Israel".

"El gobierno de Israel nos está condenando a un continuo derramamiento de sangre, en lugar de trabajar para ponerle fin".

Smotrich, junto con el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, fue sancionado por Reino Unido en junio por "repetidas incitaciones a la violencia contra comunidades palestinas" en la Cisjordania ocupada.

La construcción de 3.401 viviendas en la zona E1 lleva 20 años congelada.