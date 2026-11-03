Encuestas perfilan avance demócrata en la Cámara Baja y una estrecha ventaja en el Senado a horas de las elecciones en EE. UU.

Las últimas encuestas previas a las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos anticipan que el Partido Demócrata podría recuperar el control de la Cámara de Representantes y obtener una estrecha ventaja en el Senado, aunque los republicanos todavía tienen posibilidades de mantener el dominio de la Cámara Alta, siempre que alcancen niveles de participación similares a los registrados en las elecciones presidenciales de 2024.

En términos generales, los sondeos reflejan una clara tendencia favorable a los demócratas, que se observa en la denominada "votación genérica", indicador que mide la preferencia de los electores por uno u otro partido, sin considerar candidatos específicos.

De acuerdo con el promedio de las encuestas, los demócratas aventajan actualmente por ocho puntos porcentuales a los republicanos, con un 51% frente a un 43%. Esta tendencia también se refleja en estudios individuales de medios conservadores como Fox News. Incluso Rasmussen Reports, una encuestadora cercana a los republicanos, sitúa a la colectividad con una desventaja de cinco puntos.

En cuanto a la distribución de escaños, el escenario más probable proyectado por los sondeos recopilados por RealClearPolitics otorga a los demócratas 241 de los 435 puestos de la Cámara de Representantes, frente a los 194 que obtendrían los republicanos. De concretarse esta proyección, los demócratas sumarían 26 escaños respecto de los resultados de las últimas elecciones legislativas de 2022. En el Senado, en tanto, alcanzarían una mayoría de entre 52 y 53 representantes, frente a los 47 o 48 que conseguirían sus rivales republicanos.

Sin embargo, para alcanzar esa cantidad de escaños en la Cámara Alta, los demócratas necesitarían imponerse en seis estados considerados clave para la jornada electoral: Carolina del Norte, Kansas, Maine, Ohio, Texas y Alaska.

Si bien los candidatos demócratas registran actualmente cierta ventaja en esos territorios, ninguna encuestadora considera asegurada su victoria en todos ellos. Además, las diferencias entre los postulantes se mantienen dentro de los márgenes de error de los sondeos, por lo que los resultados podrían terminar favoreciendo a los republicanos.

Un escenario distinto se observa en Iowa, donde la candidata republicana Ashley Hinson mantiene una estrecha ventaja de apenas dos décimas porcentuales sobre su rival demócrata, Josh Turek, en una contienda que también se anticipa reñida.

Las principales incógnitas comenzarán a despejarse a partir de la medianoche, cuando se conozcan las primeras proyecciones de los resultados electorales. Las estimaciones correspondientes a Carolina del Norte y Ohio se esperan para las 01:30 horas; las de Maine y Texas, para las 02:00; mientras que Iowa, Kansas y Michigan tendrán sus primeras proyecciones una hora más tarde. Alaska será el último estado en entregar estimaciones, a las 07:00 horas del miércoles.

PURANOTICIA