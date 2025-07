En qué consiste el plan para desmantelar el movimiento pro palestino en EE.UU., acusado de apoyar a Hamás

"Nos complace que algunas de nuestras recomendaciones, como la deportación de aquellas personas que incumplan los requisitos de su visa de estudiante, estén siendo impulsadas por la administración", expresó en un comunicado a BBC Mundo.

Las organizaciones propalestinas que menciona con nombre propio el Proyecto Esther, y a las que acusa de hacer parte de la red de apoyo a Hamás, son National Students for Justice in Palestine (también conocida como Palestine Solidarity Committee), American Muslims for Palestine, Jewish Voice for Peace y Samidoun.