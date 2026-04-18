En Nueva York, Michelle Bachelet prepara su defensa a la postulación de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet llegó el miércoles 15 de abril a Nueva York y de inmediato se trasladó a las oficinas de la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas, ubicadas frente a la sede del organismo. Allí sostuvo reuniones con los embajadores de Brasil y México, Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos, además del exsubsecretario Cristián Barros, quien se sumó para apoyarla en la preparación de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Según informa La Tercera, el próximo martes 21 de abril, desde las 10:00 horas, Bachelet expondrá su propuesta ante los 193 estados miembros. Será la ocasión para presentar su declaración de visión, disponible en siete idiomas en su sitio oficial, y responder preguntas en una audiencia de tres horas.

La postulación enfrenta dificultades tras el anuncio del gobierno de José Antonio Kast de no respaldarla. A ello se suman las críticas del embajador estadounidense Mike Waltz, quien señaló que compartía las preocupaciones de senadores republicanos sobre su idoneidad, acusándola de indulgencia con China y de haber promovido el aborto cuando fue Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

APOYO INTERNACIONAL

En contraste, Bachelet cuenta con el respaldo de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, mandatarios de Brasil y México, quienes instruyeron a sus delegaciones a desplegar apoyo operativo. La expresidenta se hospeda en la residencia diplomática mexicana y recibe asistencia de profesionales de ambas embajadas para preparar su intervención.

Un grupo de excancilleres y subsecretarios, encabezados por Heraldo Muñoz, colaboró en simulaciones de preguntas y sesiones de coaching, algunas realizadas por Zoom con expertos en temas específicos. Según quienes conocen el proceso, se trata de un foro exigente en el que Bachelet será interrogada en profundidad.

CONTEXTO NACIONAL

La candidatura se presenta sin el respaldo del actual gobierno, que se desmarcó del anuncio realizado por Gabriel Boric en septiembre pasado. Kast argumentó que “el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Además de Muñoz, han participado en el despliegue Mariano Fernández, Ignacio Walker, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren, José Miguel Insulza, Edgardo Riveros, Ximena Fuentes y Gloria de la Fuente, reforzando el equipo que acompaña a Bachelet en este desafío internacional.

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