En medio de la tensión en el Caribe: Trinidad y Tobago autoriza que aviones militares de EE. UU. utilicen sus aeropuertos

Como parte de una cooperación bilateral en materia de seguridad, el Gobierno de Trinidad y Tobago autorizó vuelos militares de Estados Unidos hacia y desde los aeropuertos internacionales de Piarco y Arthur NR Robinson durante las próximas semanas.

Autoridades aclararon que los movimientos tendrán carácter logístico y se producen en medio de la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe, la que ha provocado una tensión entre el gobierno de Donald Trump y Venezuela.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Washington notificó que las operaciones “son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal”.

El ministro Sean Sobers sostuvo que la medida se inscribe en el diálogo permanente con la Embajada de Estados Unidos en Puerto España.

El secretario de Estado afirmó que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar “ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la cooperación y la colaboración en la búsqueda de la seguridad para Trinidad y Tobago y la región en general”.

PURANOTICIA