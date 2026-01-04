Empresa de Elon Musk habilita acceso libre a internet en Venezuela

La empresa Starlink, servicio de internet satelital perteneciente a SpaceX, anunció que proporcionará acceso gratuito a internet en Venezuela por un periodo de un mes, medida que se extenderá hasta el próximo 3 de febrero, según informó la propia compañía.

A través de un breve comunicado difundido en la red social X, Starlink señaló que la iniciativa busca “garantizar conectividad continua” a la población venezolana, sin entregar mayores detalles sobre los alcances técnicos ni los requisitos para acceder al servicio durante este periodo.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión política y militar, apenas un día después de que autoridades venezolanas denunciaran una “agresión criminal” por parte de Estados Unidos, tras una serie de ataques armados en Caracas y otras regiones, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Esta no es la primera vez que Starlink ofrece facilidades de acceso a internet en escenarios de conflicto o crisis. El sistema, que funciona mediante una red de satélites de órbita baja, ha sido utilizado para llevar conectividad a zonas remotas o con infraestructura dañada, donde los servicios tradicionales de telecomunicaciones no están disponibles.

Un ejemplo de ello fue su uso en la guerra en Ucrania, donde Starlink se transformó durante largo tiempo en una ventaja estratégica clave, principalmente para las fuerzas ucranianas, consolidando el rol de la empresa de Elon Musk como un actor relevante en situaciones de emergencia y conflicto internacional.

