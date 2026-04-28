Emiratos Árabes Unidos abandonará el poderoso cartel petrolero de la OPEP tras casi 60 años

Saul Kavonic, jefe de investigación energética en MST Financial, afirmó que este hecho marca "el principio del fin" para la alianza.

"Con la salida de Emiratos Árabes Unidos, la OPEP pierde cerca del 15% de su capacidad y a uno de sus miembros más disciplinados ".

La decisión del país se produce en un momento en que el Banco Mundial ha advertido que la guerra en Medio Oriente ha provocado la mayor pérdida de suministro de petróleo de la que se tiene registro .

Como consecuencia, se prevé que los precios de la energía aumenten en promedio cerca de un 25% este año , señaló la institución. Por otro lado, podrían transcurrir hasta seis meses antes de que el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz retome sus niveles anteriores al conflicto.

"Las personas más pobres -aquellas que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y combustibles- serán las más afectadas ", declaró Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial.

La decisión EAU de abandonar la OPEP no tendrá un impacto inmediato en el suministro energético mundial -debido al cierre actual del estrecho de Ormuz-, pero podría propiciar un incremento en la producción a largo plazo.

Según economistas, el país ha realizado cuantiosas inversiones para potenciar su capacidad de producción y lleva mucho tiempo deseando aumentar su extracción de petróleo.

David Oxley, economista jefe especializado en clima y materias primas de Capital Economics, señaló que esta salida podría derivar en precios del petróleo más bajos, pero también en una mayor volatilidad en el mercado durante las próximas décadas.

Añadió que, si bien EAU constituye un actor de menor envergadura, las repercusiones podrían ser mayúsculas si otros miembros deciden abandonar el grupo, o si países como Rusia y Arabia Saudita optan por intensificar su producción.

Carole Nakhle, directora ejecutiva de Crystol Energy y secretaria general del Club Árabe de la Energía, declaró a la BBC que la decisión de los EAU "se ha estado gestando desde hace mucho tiempo".

"Abu Dabi ha buscado un ambicioso crecimiento de su capacidad de producción. Sin embargo, a menudo se ha sentido limitada por las cuotas del grupo, especialmente ante el cumplimiento desigual por parte de algunos miembros", afirmó.

Nakhle añadió que es probable que las acciones de Irán como miembro de la OPEP, hayan reforzado la decisión de EAU.

Según las últimas cifras de la OPEP, Emiratos Árabes Unidos produjo 2,9 millones de barriles de petróleo al día en 2024.

Arabia Saudita, líder "de facto" de la OPEP, produjo nueve millones de barriles de petróleo.

"A Arabia Saudita le resultará difícil mantener la cohesión del resto de la OPEP y, en la práctica, tendrá que asumir por sí sola la mayor parte de la carga en lo que respecta al cumplimiento interno y la gestión del mercado", señaló Kavonic, agregando que otros miembros de la OPEP podrían seguir el mismo camino.