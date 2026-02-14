Emergencia en La Habana: incendio afecta refinería en medio del desabastecimiento

Un incendio se registró en la refinería de combustibles Ñico López, ubicada en La Habana, en un momento especialmente complejo para Cuba, que atraviesa una profunda crisis energética y de desabastecimiento.

Según informaron las autoridades, las llamas se originaron en uno de los almacenes de la refinería, donde se guardaban productos en desuso, y no se propagaron a otras áreas de las instalaciones. El incendio fue controlado por los equipos de bomberos durante la jornada del viernes, sin que se reportaran personas lesionadas.

A través de redes sociales, el Ministerio de Energía y Minas aseguró que, tras la emergencia, la refinería continúa operando con “total normalidad”. Asimismo, se confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del siniestro, cuyas circunstancias aún no han sido detalladas.

El incidente ocurre en un contexto marcado por la crisis energética que afecta a la isla, agravada luego de que Estados Unidos impusiera restricciones a los suministros de crudo venezolano, debilitando el apoyo que históricamente brindaba Venezuela al sistema energético cubano.

La situación ha generado inquietud a nivel internacional. El secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, manifestó recientemente estar “sumamente preocupado” por el escenario humanitario en Cuba, reiterando además el llamado a poner fin al embargo estadounidense que afecta a la isla desde hace décadas.

