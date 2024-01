Embajador de Argentina en Chile negó haber dicho que las relaciones con nuestro país "son un desastre"

Un duro cuestionamiento al Gobierno habría realizado el designado embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, al cónsul de nuestro país, David Quiroga Hinojosa.

Según publica el medio trasandino MDZ, Faurie reconoció que las relaciones con Chile “son malas”.

“Cuando me reúna con Boric para hablar sobre los problemas en el Paso Internacional Cristo Redentor, voy a decirle que las relaciones entre nuestros países son un desastre”, dijo.

“Le pido que transmita a su país que estos argentinos, están esperando respuestas para que las aduanas trabajen en forma conjunta”, señaló.

“Me gustaría ver en su cancillería una reunión de similares características con los referentes de los sectores. La única forma de hacer eficiente el paso internacional es el trabajo conjunto con Chile”, explicó.

“¿Cuántos comités de integración hemos hecho? Estuve acreditado en Chile hace 40 años y venimos repitiendo las gestiones para agilizar. No tengo claro por qué no podemos trabajar unificados”, dijo el embajador argentino.

Pero en entrevista con radio Biobío, Faurie negó haber dicho que las relaciones bilaterales entre ambos países "son un desastre".

La autoridad trasandina afirmó que "lo que es un desastre es el funcionamiento del paso fronterizo Cristo Redentor, no las relaciones con Chile”.

Luego agregó que "es incorrecto" que haya dicho que las relaciones con Chile son un desastre.

"Dije claramente que es un desastre cómo está funcionando la parte de documentos en el paso del Cristo Redentor, que fue el motivo de la reunión de hoy”, explicó.

“Lo que no funciona adecuadamente, el desastre es cómo se trabaja en el paso de frontera. No por falta de voluntad de los organismos, sino que hay alguna mecánica que no lo hace eficiente”, afirmó.

“Entre Santiago y Mendoza un turista podría tardarse entre 4 y 8 horas en cruzar. Y la autoridad aseguró que, de tratarse de un camión de carga, podría llegar a demorarse 32 horas”, cerró.

