Embajador brasileño seguirá sin volver a Argentina tras los insultos de Milei a Lula

El embajador de Brasil en Argentina, Júlio Bitelli, no regresará por el momento a Buenos Aires, luego de ser llamado a consultas por el Gobierno brasileño en medio de la tensión diplomática generada tras los insultos del presidente argentino Javier Milei contra autoridades de Brasil, entre ellas el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Bitelli arribó a Brasil el pasado lunes y el miércoles sostuvo reuniones con el presidente Lula y el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, para analizar lo ocurrido durante el acto político realizado el fin de semana en Sao Paulo, donde Milei participó en apoyo al candidato e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, así como los pasos que seguirá el Ejecutivo brasileño.

El embajador permanecerá de manera indefinida en Brasil, a la espera de conocer la respuesta del Gobierno argentino, cuyo presidente no ha dado señales de que pretenda disculparse por los insultos dirigidos no solo contra Lula, sino también contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien lidera la investigación por el intento de golpe de Estado que involucra a Bolsonaro.

Mientras tanto, la representación diplomática brasileña en Buenos Aires quedará a cargo del encargado de negocios. Por ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil descartó adoptar medidas más severas, como retirar a su representación diplomática en Argentina, y apostará por una salida dialogada al conflicto.

En medio de la controversia, Lula evitó profundizar el enfrentamiento con Milei y, aunque calificó de "payasada" lo ocurrido durante el acto del sábado, aseguró que no responderá en los mismos términos.

"Mi relación es una de jefe de Estado con el Estado. Me cae bien el pueblo argentino y no voy a entrar en un intercambio. No gano nada hablando mal porque no me voy a enfadar. Si pone mala cara, yo pondré buena cara", afirmó el mandatario durante una actividad oficial en la que también se confirmó que su vicepresidente, Geraldo Alckmin, volverá a ser su compañero de fórmula para las elecciones de octubre de 2026.

El conflicto se originó el sábado pasado, cuando Javier Milei participó en un acto político en Sao Paulo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro. Durante su intervención, el mandatario argentino llamó "presidiario" a Lula y "basura calva" al juez Alexandre de Moraes, reavivando las tensiones entre ambos gobiernos.

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