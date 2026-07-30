Declaran culpable por terrorismo al hombre que apuñaló al escritor británico Salman Rushdie en 2022

El agresor del escritor británico Salman Rushdie fue declarado culpable este jueves por actos de terrorismo, a raíz del ataque con arma blanca perpetrado en agosto de 2022 en la Institución Chautauqua, en el oeste del estado de Nueva York, hecho que dejó al autor con graves heridas y la pérdida de la visión en su ojo derecho.

Tras varias horas de deliberación, un jurado de un tribunal de Nueva York declaró culpable a Hadi Matar, estadounidense-libanés de 28 años, de todos los cargos que enfrentaba, incluido el de haber cometido un acto de terrorismo transnacional.

El ataque ocurrió cuando Rushdie se disponía a ofrecer una charla sobre la seguridad de los escritores. En ese momento, fue apuñalado en 15 ocasiones sobre el escenario de un anfiteatro, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

El escritor arrastraba amenazas de muerte desde hace décadas debido a la publicación de su novela "Los versos satánicos". Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Matar actuó motivado por la fatua emitida en 1989 por el fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, tras la aparición de la obra.

Asimismo, el Ministerio Público argumentó que "su brutal ataque contra es un escalofriante recordatorio del alcance global del terrorismo iraní".

Por su parte, el subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Eisenberg, afirmó que "se ha hecho justicia", mientras que el Gobierno de Irán negó cualquier participación en el ataque.

No obstante, una fundación religiosa iraní semioficial elevó en 2012 la recompensa ofrecida por la muerte de Rushdie de 2,8 millones de dólares a 3,3 millones de dólares, incrementando el incentivo económico asociado a la fatua emitida décadas antes.

(IMAGEN por @EntreveuFR)

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